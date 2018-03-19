Росстат назвал самые бедные регионы России

Тыва, Еврейская автономная область и Республика Алтай – самые бедные регионы страны. На прошлой неделе Росстат привёл данные об уровне жизни в регионах России.

Официально признанный прожиточный минимум в стране сегодня составляет 10329 рублей (в Москве – 16426 руб.). Притом что многие экономисты-эксперты считают его заниженным в 2-2,5 раза, даже до этого уровня доходы почти 14% россиян не дотягивают.Самое большое количество бедняков в Тыве – 42%, в Еврейской автономной области – больше четверти населения, на Алтае – 24%, в Забайкальском крае – 22%.

Бедность – «болезнь» не только Востока страны. В европейской части бедных районов тоже достаточно много: так, доходы 18% населения жителей Псковской области ниже уровня бедности, в Коми таких 17.9%, в Карелии – 17.5.

Ещё один косвенный показатель неблагополучия – снижение рождаемости. Она падает даже в республиках Северного Кавказа, а в депрессивных регионах за последние три года сократилась больше, чем на 15%. «Лидерами» по снижению стали Республика Алтай, Омская, Кемеровская, Оренбургская и Курская области.