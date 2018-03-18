Кот Мостик пришел со строительного участка на избирательный
18 марта 2018, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]
Кот Мостик, символ строительства Крымского моста, соединяющего полуостров с материковой частью России, принимает сегодня участие в выборах президента в качестве наблюдателя.
Он одним из первых пришел сегодня на избирательный участок в Керчи. А узнав, что тут же можно и подкрепиться, решил сегодня сменить привычный ему строительный участок на избирательный и понаблюдать за тем, как проходят выборы президента России.
«Слежу за тем, как избирательный участок готовят. Светло, просторно, а самое главное – за стеной столовая», - гласит подпись под фото в инстаграме кота Мостика.
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