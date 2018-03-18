СМИ объявили награду за разоблачение фейковых новостей о выборах

Представители средств массовой информации запустили конкурс на самое лучшее разоблачение фейковых новостей о нарушениях на выборах президента России.

Тот, кто сообщит журналистам о самый интересный разоблачающий материал со стороны «запускающих информационные волны хайпожоров», получит приз – знаменитую желтую уточку, сообщает НСН.

Так, например, в сети появилась информация о вбросах бюллетеней в разных городах – Находке, Иркутске и других. Однако позже выяснилось, что ролик был снят заранее и выложен в сеть еще 17 марта. «Свидетели нарушений» явно поспешили. Еще один ролик гуляет в сети, перепривязываясь от одного города к другому – то в нем сообщается о якобы зафиксированных нарушениях в Тюмени, то в Новосибирске, то еще где-то.