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Почти треть избирателей Челябинска выбрали территории для благоустройства

18 марта 2018, 14:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинске продолжается голосование по выбору территорий, которые будут благоустроены.

К 15-00 отдали свой голос за облагораживание различных объектов областного центра 27 процентов избирателей, или в абсолютных цифрах более 230 тысяч человек.

Напомним, что в ходе голосования за кандидатов в президенты России в Челябинске идет параллельное голосование за благоустройство территорий областного центра. Здесь жители районов выбирают те объекты, которым нужно уделить свое внимание уже в ближайшее время.

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