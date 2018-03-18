Почти треть избирателей Челябинска выбрали территории для благоустройства
18 марта 2018, 14:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В Челябинске продолжается голосование по выбору территорий, которые будут благоустроены.
К 15-00 отдали свой голос за облагораживание различных объектов областного центра 27 процентов избирателей, или в абсолютных цифрах более 230 тысяч человек.
Напомним, что в ходе голосования за кандидатов в президенты России в Челябинске идет параллельное голосование за благоустройство территорий областного центра. Здесь жители районов выбирают те объекты, которым нужно уделить свое внимание уже в ближайшее время.
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