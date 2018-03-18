На Южном Урале на избирательных участках стоят очереди
18 марта 2018, 12:49 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В Челябинской области на многих избирательных участках наблюдаются очереди. Причина - в высокой явке избирателей к этому часу.
Отметим, что по данным ЦИК к 12-00 в регионе проголосовали уже более четверти избирателей. По данным избирательной комиссии свой выбор сделали 26,52 процентов южноуральцев.
Избирательные участки будут открыты до 20-00, так что у всех еще есть время взять паспорт и придти на свой избирательный участок.
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