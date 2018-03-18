Путин озвучил идеальный для себя результат выборов
18 марта 2018, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]
Действующий Президент Российской Федерации Владимир Путин, который сегодня уже проголосовал на избирательном участке, назвал идеальный для себя результат голосования.
На вопрос журналистов о том, какой процент проголосовавших за него россиян он будет считать для себя успешным, Владимир Путин ответил: «Любой, что дает право исполнять должность президента», - сообщает РИА Новости.
Президент пояснил журналистам, что выбор для него как для избирателя не был трудным, поскольку он уверен в правильности программы, которую предлагает для дальнейшего развития страны.
Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах президента России на избирательном участке 2151, расположенном в здании Российской академии наук в Гагаринском переулке. После голосования Владимир Путин отправился на плановые рабочие встречи, несмотря на воскресный день.
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