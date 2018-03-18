Эльбрус Нигматуллин пришел на выборы всей семьей

Уже по давно сложившейся традиции известный стронгмэн Эльбрус Нигматуллин пришел на выборы вместе с семьей.

Эльбрус Нигматуллин - один из самых известных российских спортсменов. Он общественный и политический деятель, актёр, мастер спорта по пауэрлифтингу и армреслингу, вице-чемпион соревнования «Самый сильный человек планеты» 2005 года, 4-кратный победитель турнира «Самый сильный человек России». За спортивную карьеру житель Южного Урала установил несколько рекордов, занесённых в Книгу рекордов Гиннеса.

Сегодня, 18 марта, он воспользовался своим избирательным правом и пришел голосовать всей семьей. По его словам, это давняя традиция.