В Петербурге пожарные спасли из горящей квартиры ребенка, который не знал адрес

В Санкт-Петербурге пожарные спасли ребенка, запертого в горящей квартире, не зная, куда ехать на вызов. Пятитлетний мальчик позвонил в службу спасения, но от страха не смог даже назвать адрес. Адрес вычислили по номеру телефона.

Звонк на пульт диспетчеров пожарной охраны поступил около пяти часов вечера 15 марта. - Помогите, у нас пожар! Горит кровать! - звонил перепуганный ребенок.

Диспетчер попыталась выяснить, где находится загоревшаяся квартира. Но мальчик, потом выяснится, что ему всего пять лет - не знал адрес, не мог объяснить, где находится квартира, и очень плохо говорил по-русски.

Выйти он не мог, дверь была заперта снаружи. Он сказал, что не может встать, потом начал кашлять и хрипеть.

На выезд отправились семь пожарно-спасательных расчетов, включая автолестницу и газодымозащитную службу. Спасатели ездили по районам, рассматривая дома. По данным МЧС, выходивший из окна квартиры на последнем этаже одной из девятиэтажек на Есенина, заметил сотрудник боевого расчета 21-й пожарно-спасательной части. Адрес оказался верным.

Примерно в это же время по номеру «01» позвонили соседи, которые заметили дым. К этому моменту спасатели уже были на месте. А буквально за минуту до их появления домой вернулась мама малыша.

- Она ушла за полчаса до пожара, заперев в квартире ребенка, но забыла дома сотовый телефон, - говорят в МЧС. - Открыв дверь, женщина увидела сына у порога и без сознания. Спасатели эвакуировали обоих и быстро потушили 20-метровую комнату. Малыш госпитализирован с диагнозом «отравление смесью дымов». Его жизни ничего не угрожает. Причину пожара установят дознаватели.

Еще один вопрос, на который придется ответить маме - почему она оставила маленького ребенка дома одного. Этим займутся органы опеки.

(По материалам сайтов province.ru sobaka.ru ria.ru pikabu.ru)