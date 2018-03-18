Более 12% избирателей проголосовали в Сахалинской области за два часа

В Сахалинской области продолжаются выборы президента России, за первые два часа с момента открытия избирательных участков проголосовать успели уже почти 55 тысяч человек. В области работают 320 избирательных участков.

Одним из первых проголосовал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

- Выборы Президента – знаковое событие для всей страны и ее будущего, для определения главного курса дальнейшего развития, - заявил Олег Николаевич. – Быть безучастным – невозможно. Потому что мы живем в этой стране и являемся ее частью. Сахалинская область сегодня делает важнейший выбор одной из первых в России. Понимая значимость происходящего, сахалинцы и курильчане активно идут на избирательные участки. Пользуясь избирательным правом, я тоже сделал свой выбор – за стабильную, сильную Россию и сильного Президента.

На всех избирательных участках Сахалинской области сегодня работают наблюдатели – от общественных организаций и кандидатов на должность Президента. Вблизи участков организовано голосование по проектам благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, ведется продажа свежей продукции местных производителей по низким ценам – от булочек и пирожных до молока, свинины и даров моря.