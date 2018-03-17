Литовские спецслужбы раздели белорусскую журналистку догола и провели эндоскопию

Совершенно дикий случай произошёл с белорусской журналисткой и писательницей Никой Кошар в аэропорту Вильнюса, куда она прилетела, возвращаясь домой после путешествия по Перу. Нику задержали литовские спецслужбы по необоснованному подозрению в перевозке наркотиков и грубо досмотрели пограничники и литовские врачи. Обо всём случившемся она написала в своём Фейсбуке. Приводим этот текст полностью.

«Я летела из Перу со стыковкой в Амстердаме. Двое суток. До Вильнюса. В Вильнюсе должна была сесть на поезд, чтобы доехать до Минска – это самый удобный способ. У трапа меня ждали двое в штатском и штук пять таможенников. Взяли мой паспорт и переглянулись и сказали, мол, это она. Отвели в сторону и сказали, что надо кое-что выяснить. Спросили про какого-то Рауля или Пауля, летит ли он со мной. Я никого такого не знаю, так им и ответила.

Дальше забрали мой чемодан и пошли на досмотр. Они все из него достали. Проверяли на наркотики. Делали анализ. Человек восемь их было и овчарка. Дальше все мужики вышли, остались женщины. Мне велели раздеться полностью.

Осмотрели. Ощупали. Наркотиков нигде не нашли. Но после этого не отпустили. Сказали, что поедем на осмотр в клинику, потому что я, скорее всего, провожу наркотики внутри.

Повезли. Измеряли давление. Оно было 145 на 90. Я увидела краем глаза и удивилась. Сказала сестре, что обычно у меня давление 90 на 60 и это ненормально. Она процедила: «Жить будешь». Повели к врачу. Тот единственное спросил, есть ли у меня болезни. Я сказала, что нет.

Дальше был рентген. Мне ничего не объясняли, говорили на литовском. Просвечивали все что можно. Я спросила, не нарушают ли мои права, облучая меня. Сказали, что если я хочу на поезд и таки доехать домой, то лучше делать что они скажут и не говорить лишнее. Паспорт забрали. После рентгена мурыжили два часа. Пить нельзя. Про то, чтобы поесть я молчу. В туалет тоже нельзя. Прошел доктор. Я говорю: доктор, вы же доктор, я хочу в туалет и пить, у меня месячные, мне плохо. Доктор посмотрел и ответил, что такими как я занимается полиция, а не доктора.

Еще сколько-то времени прошло и меня повели на эндоскопию. В туалет сходить, правда, разрешили. Под присмотром и не смывая. Пить не дали. Следующий врач спросил: На что жалуетесь. Я ответила: «Ни на что. А вот эти все люди думают, что я перевожу наркотики в себе. Он спросил: «А вы перевозите?». Я ответила, что нет. Тогда он сказал: «А если я найду? мне сказали искать и я буду искать».

Знаете, это было похоже на акт каннибализма. Потому что доктор этот огромный. Руки мне держала сестра. И вот он вводил в меня эту трубку. Она где-то сантиметр толщиной. Он делал все очень грубо и жестко. Меня рвало, было тяжело дышать. Сердце стучало, руку свело судорогой.

Он несколько раз сказал, чтобы я не вы…ь и чтобы сдерживала рвотные позывы, потому что мне никто ничего плохого не делает. Когда все закончилось, человек, который почему-то считается доктором, сказал что я рано плачу (я разрыдалась) и что мне предстоит еще осмотр прямой кишки и влагалища «по полной» как он выразился.

Я вышла, вся трясусь реву. Тогда один из их полицейских, как я поняла, стал звонить начальству и что-то говорить. После этого меня отвели на МРТ и еще раз полностью просканировали. После этого полицейские сказали: «Извините за доставленные неудобства приезжайте к нам ещё».

Коллеги-журналисты и все, кто не может остаться равнодушным, я прошу вас обратить внимание на ситуацию, которая случилась, делать репосты и сделать так, чтобы этот случай получил максимальную огласку. Я буду вам очень признательна и благодарна. Кстати, 15 марта в Беларуси – День Конституции. Только что мне об этом сообщил милиционер, принявший заявление о нарушении гражданских прав».

Как сообщил литовским СМИ представитель по связям с общественностью криминальной службы литовской таможни Гедиминас Куликаускас, проверка Ники Кошар действительно была проведена, а сейчас проводится расследование обстоятельств её осмотра. Впрочем, судя по комментариям простых граждан Литвы, мало кто из них надеется, что справедливость восторжествует: «Кто сталкивался с литовской таможней, знает, что это чистое гестапо. Таможня Литвы состоит из бывших жителей сёл и хуторов, которые устроилась туда работать за взятки. Поэтому уровень культуры сильно упал».