Еще пару месяцев назад при упоминании «харрасмента» любой россиянин полез бы в википедию, чтобы посмотреть значение этого слова. Но сейчас новомодным термином оперирует чуть ли не каждый пользователь фейсбука. Как оказалось, это веяние не чуждо и нашему российскому народу. Харрасмент, в понимании западного общества – это когда (скажу своими словами) любой гендер всячески борется со своей физиологией, чтобы в обществе ему не сказали ай-ай-ай.

Мужчина не может позволить себе вожделенного взгляда в сторону женщины (ведь в России почему-то жертвами давления со стороны общества стали именно мужчины, хотя, уверен, время женщин тоже скоро придет и их также всенародно припозорят за нетактичные подкаты к мужчинам). Вот тогда и начнется самое интересное. Некоторые подчиненные вспомнят сексуально озабоченных начальниц, преследующих своих сотрудников по пятам – в туалете и подсобке, кто-то вспомнит свою преподавательницу, склоняющую к неприятному интиму ради зачета и проч и проч. Женщины, объявившие себя жертвами домогательств, вероятно, сами не понимают какой ящик Пандоры они открыли. Представительницы слабого пола (да, именно слабого пола) надеются, что благородные мужчины не станут вытаскивать скелеты из шкафа и рассчитывают хорошенько «хайпануть» на этой теме, но вряд ли получится сдержать назревающий мужской флешмоб под хэштегом #онахотеламеняпоиметь. Довольно жестко на это явление отреагировал телеграм-канал Караульный .

«Либо это публичная форма шантажа для получения известности и денег. Либо это форма шантажа для получения денег за сам факт шантажа. Абсолютно понятная, но не понятийная и не законная форма политической и информационной войны.» - комментирует корреспонденту АН представитель канала.

Караульный напоминает, что «У нас есть прекрасные статьи УК. И в части изнасилований. И покушений на соответствующее деяние и дискриминации и удержания против воли и т.д. И адвокаты у нас прекрасные. А следователи вообще очень любят это группу статей. Только когда доказухи нет, а есть годы молчания, сдобренные вайнштейнами и политическим моментом, всякая вялая хурма пытается себе немножко на Биарриц подсобрать. В то время как честные цеховые работницы своим тяжелым трудом эти турпутевки заслужили."

Иного мнения придерживается главный редактор телеграм-канала Дабл Ять.

«Эту ситуацию очень удобно рассматривать в сравнении с Западом, поскольку у нас на лицо две крайности - там готовы уничтожить человека по малейшему подозрению, а у нас практически полное равнодушие и отсутствие последствий. Можно говорить о различиях культур и менталитета, но факт остаётся фактом - никакого общественного резонанса эти истории про то, как какой-то высокопоставленный человек приставал к девушкам, в нашем обществе не вызывают. Абсолютному большинству такие новости интересны только как бульварное чтиво. Есть микроскопическое количество активистов, готовых возмущаться и пикетировать. Есть политики, готовые «возглавить протест». А народу все равно». - считает главный редактор.

«Почему-то вспомнил пьяные выходки покойного Ельцина. Помните? Такое не забывается. Клинтона складывало пополам от смеха, но обычные российские мужики не только не осуждали - они его наоборот горячо поддерживали. А что? Президент России должен быть немного пьяным - это же Россия.

Вот и русский харрасмент такой же бессмысленный и беспощадный. Мужики не осудят. Мужики скажут «ну хоть этот не пи&ор». У женщин тоже найдётся пара-тройка мыслей насчёт «сама виновата» и «чо она так вырядилась». В итоге женщина пожалеет, что рассказала о домогательствах. Кстати, сегодня Кадыров публично поддержал «друга и брата» Слуцкого - так что как бы женщинам ещё извиняться не пришлось» - пишет Дабл Ять.

Также главный редактор канала подчеркивает, что «Мы традиционно немножечко отстаём от запада. Возможно, пройдут годы и у нас тоже начнут уважать право женщин на неприкосновенность. Ну, или хотя бы бояться неминуемой ответственности за харрасмент. А пока - рекомендую девушкам носить с собой перцовый баллончик и учиться попадать коленом в пах».