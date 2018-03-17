Ученые назвали количество пластика, попадающего в организм с водой из бутылок

Ученые назвали количество пластика, который может попадать в организм человека с питьевой водой из бутылок. Исследование проводили ученые из Университета штата Нью-Йорк. Оказывается, в среднем бутилированная вода содержит 325 частиц микропластика на один литр.

Больше всего пластика в воду попадает от крышки бутылки. Работу американских ученых публикует orbmedia.org.

В исследовании химики изучили 259 бутылок воды из девяти стран Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки, - сообщает РИА Новости.

Химический анализ показал, что из такого количества бутылок с водой только 17 не содержали следов микропластика. В остальных выявлено до 10 тысяч частиц пластика на литр. Большинство частиц оказались размером от 6 до 100 микрометров. Это сравнимо с толщиной человеческого волоса.