Ученые назвали количество пластика, попадающего в организм с водой из бутылок
17 марта 2018, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые назвали количество пластика, который может попадать в организм человека с питьевой водой из бутылок. Исследование проводили ученые из Университета штата Нью-Йорк. Оказывается, в среднем бутилированная вода содержит 325 частиц микропластика на один литр.
Больше всего пластика в воду попадает от крышки бутылки. Работу американских ученых публикует orbmedia.org.
В исследовании химики изучили 259 бутылок воды из девяти стран Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки, - сообщает РИА Новости.
Химический анализ показал, что из такого количества бутылок с водой только 17 не содержали следов микропластика. В остальных выявлено до 10 тысяч частиц пластика на литр. Большинство частиц оказались размером от 6 до 100 микрометров. Это сравнимо с толщиной человеческого волоса.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес