На Малахитовом поле в Приморском крае начали искать золото
16 марта 2018, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]
На Малахитовом поле в Приморском крае дальневосточное отделение Росгеологии приступило к поискам золота и меди. По расчетам компании, там должно находится месторождение с ресурсами меди не менее 1 миллиона 300 тысяч тонн.
Как передает ОТР, площадь поискового участка составляет 38 квадратных километров. Планируется, что работы продлятся до 2020 года.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес