На Малахитовом поле в Приморском крае начали искать золото

На Малахитовом поле в Приморском крае дальневосточное отделение Росгеологии приступило к поискам золота и меди. По расчетам компании, там должно находится месторождение с ресурсами меди не менее 1 миллиона 300 тысяч тонн.

Как передает ОТР, площадь поискового участка составляет 38 квадратных километров. Планируется, что работы продлятся до 2020 года.