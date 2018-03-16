Амурская тигрица перенесла вторую операцию

Приморские ветеринары борются за жизнь раненой амурской тигрицы. Сегодня ей успешно провели вторую плановую операцию. Состояние редкой хищницы остается тяжелым.

Тигрица была обнаружена 6 марта на территории природного заказника «Матайский» Хабаровского края. Неравнодушные водители лесовозов сообщили по телефону краевой горячей линии о раненом тигре в лесу. Специалисты нашли тигрицу в лесу и передали приморским ветеринарам.

Сегодня тигрице провели уже вторую плановую операцию. Дополнительное обследование не выявило осложнений, тем не менее, тигрица находится в стабильно тяжелом состоянии. Если ее самочувствие улучшится, тигрицу отвезут в Москву, где восстановительные операции продолжат уже московские специалисты, пишет РИА Новости.

Эксперты утверждают, что раненая тигрица даже в случае полного выздоровления больше не сможет вернуться в дикую природу. Полиция разыскивает неизвестного, который нанес редкой хищнице раны картечью и оставил умирать в лесу. Амурский тигр занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации.