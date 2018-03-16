Проживающей в Лондоне дочке банкира Тинькова стыдно быть русской?

Дочь известного бизнесмена Олега Тинькова, которая живет в Лондоне, выразила в соцсетях свое мнение о ситуации с взаимоотношениями между Россией и Англией. Девушка призналась, что ей «ужасно стыдно называть себя русской». А также практически прямым текстом объявила, кого в этом винит. Буквально через несколько часов Дарья удалила пост.

«Мне ужасно обидно, что люди на моей родине не умеют себя нормально вести», - написала дочь Тинькова. Она отметила, что как только упоминает Россию, получает негатив. «И все только из-за того, что ОДИН человек не умеет себя нормально вести и главное не может нормально править нашей страной» – это дословная цитата публикации.

Дарье 24 года, высшее образование она получала за рубежом сразу в нескольких странах. Сейчас девушка в Великобритании составляет винные карты для состоятельных людей.

Провокационный пост дочка Тинькова очень быстро удалила. Но скриншоты тут же оказались на просторах Интернета. Россияне крайне возмущены и продолжают оставлять тысячи гневных комментариев. Суть их примерно одинакова: огромное количество оскорблений в адрес девушки, пожелания, мягко говоря, «оставаться в Лондоне». Многие заявили, что сегодня же аннулируют кредитные карты в банке Олега Тинькова, а также перестанут покупать пельмени, которые отец назвал в честь дочери. Некоторые отметили, что Дарья должна радоваться, что тот самый один человек правит «не так» – иначе бы ее отцу не удалось стать в этой стране миллионером.