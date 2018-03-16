В ООН было сорвано рассмотрение вопроса по правам человека в Крыму

Сегодня, как планировалось, в Женеве должен был быть озвучен доклад о нарушениях, допускаемых Украиной в отношении жителей полуострова.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр МОЛОХОВ предположил в комментарии «Аргументам недели – Крым», что инициатором срыва рассмотрения вопроса по Крыму стала украинская сторона.

«Их делегация нисколько не заинтересована, чтобы вопрос этот поднимался», – рассказал он в телефонном разговоре и не исключил, что между сегодняшним перерывом в работе Совета ООН и позицией Украины есть связь, пишут "Аргументы недели - Крым".

Ранее МОЛОХОВ предполагал, что после доклада пройдут дебаты между представителями российской и украинской делегациями. «Надеюсь на конструктивный диалог, ведь это международная площадка ООН», – отметил тогда наш представитель.

Сегодня ночью стало известно, что Совет по правам человека объявил на пятницу перерыв в работе, сославшись на забастовку персонала своей женевской штаб-квартиры.

При этом состоится традиционный пятничный брифинг для прессы и еженедельное заседание целевой рабочей группы по гуманитарным вопросам в Сирии. Не отменено и мероприятие, посвященное объявлению ООН программы реагирования в 2018 году на гуманитарный кризис, касающийся беженцев народности рохинджа.