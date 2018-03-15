Российские военные показали на видео стрельбу лазерными снарядами

В интернете появилось видео, на котором запечатлены стрельбы лазерными снарядами «Краснополь». Данный ролик некоторое время назад выложило на своем YouTube-канале российское Минобороны.

Опубликованные кадры были сняты на одном из полигонов, расположенных в Ленинградской области. Стрельба боеприпасами ведется из самоходных гаубиц. Вероятность попадания «Краснополя» в цель – не менее 95%, отмечает «Российская газета».

Ранее военные раскрыли боевые возможности новейшей ракеты «Сармат», у которой нет ограничений по дальности стрельбы. Предполагается, что она поступит на вооружение армии РФ в ближайшие годы.