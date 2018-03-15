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Олег Валенчук и Игорь Васильев дали старт садовому сезону

15 марта 2018, 16:24 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Олег Валенчук и Игорь Васильев дали старт садовому сезону

14 марта в администрации Первомайского района прошла конференция Кировского отделения Союза садоводов России.

Темой встречи стало принятие Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступит в силу 1 января 2019 года. Новый закон разрешает строить на садовых участках капитальные дома. Раньше эта норма не была зафиксирована. А садовые дома теперь можно строить вообще без разрешения. Перевод садового дома в жилой и наоборот тоже возможен. Кроме того, закон значительно упрощает регистрацию на даче, при условии, что это будет единственное жилье.

В ходе общения с представителями садоводческих, огороднических и дачных товариществ глава Кировской области Игорь Васильев напомнил, что 28 августа было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Кировской области и «Союзом садоводов России», рассчитанное на 5 лет.

— За это время совместными усилиями нам удалось уже многое сделать для наших садоводов, — отметил Игорь Владимирович. — В этом году мы сохранили 30-процентную скидку на электроэнергию, оборудуются остановки общественного транспорта, ремонтируются дороги. Вообще дорожная проблема актуальна не только для нашего региона, но и для всей страны. Поэтому важно продолжить работу в этом направлении. В результате большой подготовительной работы в бюджете города Кирова на 2018 год заложено 10 миллионов рублей на ремонт дорог, ведущих к СНТ.

Как отметил депутат Государственной Думы РФ, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук, для садоводов очень важна поддержка власти на всех уровнях.

— Очень приятно, что Игорь Владимирович не остался равнодушен к проблемам людей, работающих на родной земле и обеспечивающих свои семьи качественной, экологически-чистой продукцией, — сказал парламентарий. – У вятских садоводов золотые руки, и многие свои проблемы они решают самостоятельно. Но в глобальных вопросах без помощи просто не обойтись. Тем не менее, они не ждут, когда кто-то придет и все сделает за них, а сами предлагают пути решения и свое партнерство.

Самых активных председателей садоводческих товариществ Игорь Васильев и Олег Валенчук поощрили почетными грамотами и ценными призами.

— Я часто бываю в гостях у друзей из других регионов, — говорит председатель СНТ «Меховщик» Василий Казючиц. — Езжу к ним на дачи и вижу, что дела там во многом хуже, чем у нас. Когда начинаю рассказывать про скидку на электроэнергию, про выдачу семян, Школу садоводов, грейдирование и конкурсы ППМИ все просто диву даются. Поэтому хочется сказать огромное спасибо Игорю Васильеву и Олегу Валенчуку за такую заботу садоводах. Но и мы со своей стороны должны проявлять инициативу, ведь если в ту же дорогу вкладываются сами садоводы, они и относятся к ней бережно.

– Государственно-частное партнерство – это наиболее приемлемый механизм взаимодействия власти и членов садоводческих товариществ, – резюмировал Олег Валенчук. — Только сообща мы сможем сдвинуть с мертвой точки вопросы, которые не решались годами.

 

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ИМ

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