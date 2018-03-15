Патриарх Кирилл представил книгу для осмысления

Патриарх Кирилл презентовал свою новую книгу «О смыслах», в которой собраны его рассуждения как о церковной, так и светской жизни. Со страниц издания автор обращается к самому широкому кругу читателей – к интересующимся наукой, работникам системы образования и учреждений культуры, здравоохранения, социального и духовного служения, а также к студентам.

Вышедшая в свет книга представляет собой сборник цитат из проповедей, речей, различных выступлений патриарха и интервью с ним. Главный рассматриваемый вопрос, как можно догадаться по названию, посвящен смыслам. Порой нам бывает трудно добраться до истинного значения какого-либо явления или понятия. Книга призвана помочь читателю в этом. Структура сборника довольно проста. Тексты сгруппированы по темам, все разделы расположены в алфавитном порядке.

Патриарх Кирилл напоминает, что даже в современном мире, когда мы и дня не можем прожить без Интернета, не стоит окончательно забывать про печатные издания. Информация, полученная из бумажной книги, оставляет в нашем сознании более весомый отпечаток.

Патриарх Кирилл – автор нескольких десятков различных сочинений. Среди них книги, посвященные свободе и ответственности, построению диалога с молодежью, роли святых в жизни современного человека, истории православия, а также немало сборников проповедей. В прошлом году патриарх издал мысли на каждый день календарного года. Кроме того, стоит отметить книгу «Слово пастыря». Собранные в ней проповеди много лет выходили в телевизионном формате в одноименной передаче.