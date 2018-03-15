Энергетики Южного Урала подключили системы дорожного контроля на юге региона

Специалисты филиала «Челябэнерго» подключили системы дорожного контроля в южной части региона. Благодаря этим приборам водители заблаговременно получат информацию о неблагоприятных условиях, что поможет снизить число аварий.

Теперь на дорогах села Кизильское, а также Магнитогорск - Кизильское - Сибай (Башкортостан), Нагайбакский - Фершампенуаз, Чебаркуль - Уйское - Сурменевский - Магнитогорск, Кизильское - Бреды - Мариинский - граница Казахстана установлены шесть приборов комплексного контроля. В состав приборов входят камеры видеонаблюдения, метеорологические датчики осадков, температуры, давления и ветра, а также состояния дорожного покрытия.

Для их подключения была построена воздушная линия электропередачи 0,4 кВ протяженностью 130 м, реконструирована одна трансформаторная подстанция с выключателем-автоматом и смонтирован прибор учета. Все работы выполнены в рамках реализации программы по техприсоединению потребителей к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».