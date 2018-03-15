Западные СМИ: Россия перебросила в Сирию ещё несколько батарей С-400

Москва очень серьёзно отнеслась к угрозам США нанести новый удар по Сирии. Специализирующийся на военной тематике известный западный сайт Veterans Today утверждает, что за последние сутки Россия перебросила в Сирию ещё несколько батарей зенитной ракетной системы С-400.

Главный редактор издания Гордон Дафф (ветеран вьетнамской войны) утверждает, что получил эти данные от неназванных «высоких источников», которые допустили преднамеренный слив информации. Причём новые российские батареи ПВО были очень быстро развёрнуты и уже полностью «накрыли» воздушное пространство Ливана и Израиля. Эксперты оценивают данные действия, как ещё одно предупреждение Вашингтону с целью убедить Белый дом отказаться от своих планов. Российские власти пока не подтверждают и не опровергают данную информацию. Тем не менее, Veterans Today считает, что российские силы уже готовы сбивать любые американские самолеты и ракеты, которые попытаются атаковать Дамаск.

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. По мнению западных аналитиков, она вместе с ОТРК «Искандер» и береговыми противокорабельными комплексами класса «Бастион», играет ключевую роль в новой концепции армии России, известной на Западе как «Зона запрета доступа» (A2/AD). Это означает, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска нанесения им неприемлемого ущерба.