Ученые выявили: курильщики могут лишиться слуха

Японские ученые провели исследование и выявили, что курение влияет на слух людей. Исследователи из Национального центра глобального здоровья и медицины в Токио проанализировали информацию мониторингового проекта J-ECOH, следившего за здоровьем примерно 50 тысяч жителей Японии.

Изучалось здоровье сотрудников 12 крупнейших японских корпораций с 2008 по 2016 годы, - сообщает svpressa.ru.

Ученые изучали, как работа на заводах может влиять на здоровье людей, в том числе и на их слух. Эксперты учитывали, курит ли человек, и анализировали связь между курением и различными проблемами со слухом. Результаты исследования показали, что в среднем курильщики в 1,6 раза чаще полностью или частично теряли слух по сравнению с некурящими людьми. Но курение повышало риск получить глухоту не навсегда. Через 5 лет после того, как участники эксперимента отказывались от курения,вероятность потерять слух снижалась до типичных значений для некурящих людей.

Исследование опубликовано в журнале Nicotine and Tobacco Research