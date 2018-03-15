Ученые выявили: курильщики могут лишиться слуха
15 марта 2018, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]
Японские ученые провели исследование и выявили, что курение влияет на слух людей. Исследователи из Национального центра глобального здоровья и медицины в Токио проанализировали информацию мониторингового проекта J-ECOH, следившего за здоровьем примерно 50 тысяч жителей Японии.
Изучалось здоровье сотрудников 12 крупнейших японских корпораций с 2008 по 2016 годы, - сообщает svpressa.ru.
Ученые изучали, как работа на заводах может влиять на здоровье людей, в том числе и на их слух. Эксперты учитывали, курит ли человек, и анализировали связь между курением и различными проблемами со слухом. Результаты исследования показали, что в среднем курильщики в 1,6 раза чаще полностью или частично теряли слух по сравнению с некурящими людьми. Но курение повышало риск получить глухоту не навсегда. Через 5 лет после того, как участники эксперимента отказывались от курения,вероятность потерять слух снижалась до типичных значений для некурящих людей.
Исследование опубликовано в журнале Nicotine and Tobacco Research
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