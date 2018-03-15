В Петербурге за неделю произошло три взрыва газа в жилых домах

Третий случай за неделю: в жилом доме в Петербурге взорвался газовый баллон. В начале взрыв газа произошел при монтаже натяжных потолков в пятницу днем в Петербурге. Трое рабочих госпитализированы, ударной волной повредило перегородки в 10 квартирах, обрушились два лифта. В Петербурге три человека пострадали при взрыве в жилом доме

Затем в пятницу в Петербурге произошел взрыв газа на окраине спальной части Приморского района города, в районе Коломяги

Теперь в результате взрыва бытового газа в Петербурге повреждены восемь квартир. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.

Сообщение о хлопке в 9-этажном жилом доме поступило 13 марта около 18 часов. На восьмом и девятом этажах рухнули наружные стены, возник пожар на площади 10 кв. м.

В 18:10 очаг возгорания был локализован, в 18:51 – ликвидирован полностью. В 19:20 поисковые работы на месте были завершены.

Один человек госпитализирован, никто не погиб. Эвакуированы 82 человека.

К ликвидации последствий происшествия привлечены от РСЧС: 47 единиц техники и 189 человек личного состава, от МЧС России: 27 единиц техники и 142 человека личного состава.

ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)