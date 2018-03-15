В Петербурге за неделю произошло три взрыва газа в жилых домах
15 марта 2018, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]
Третий случай за неделю: в жилом доме в Петербурге взорвался газовый баллон. В начале взрыв газа произошел при монтаже натяжных потолков в пятницу днем в Петербурге. Трое рабочих госпитализированы, ударной волной повредило перегородки в 10 квартирах, обрушились два лифта.
Затем в пятницу в Петербурге произошел взрыв газа на окраине спальной части Приморского района города, в районе Коломяги
Теперь в результате взрыва бытового газа в Петербурге повреждены восемь квартир. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.
Сообщение о хлопке в 9-этажном жилом доме поступило 13 марта около 18 часов. На восьмом и девятом этажах рухнули наружные стены, возник пожар на площади 10 кв. м.
В 18:10 очаг возгорания был локализован, в 18:51 – ликвидирован полностью. В 19:20 поисковые работы на месте были завершены.
Один человек госпитализирован, никто не погиб. Эвакуированы 82 человека.
К ликвидации последствий происшествия привлечены от РСЧС: 47 единиц техники и 189 человек личного состава, от МЧС России: 27 единиц техники и 142 человека личного состава.
ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)
Генерал Ивашов о закрытом небе для ВВС США
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес