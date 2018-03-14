Глобальное потепление в России наступает быстрее

Потепление в России идет интенсивнее, чем в среднем по миру. Наибольший рост температуры наблюдается зимой, а в Арктике ожидается максимальное потепление. Эта тенденция будет сохраняться в течение всего XXI века.

Согласно оценкам, наиболее реалистичным считалось, что к концу века среднеглобальная температура вырастет на 3 градуса. Нужно относиться к этому как к некой ориентировочной цифре, потому что не все события, которые происходят и в естественных и антропогенных условиях, могут быть предсказаны с большой точностью до конца века, передает сайт «НСН».

Отметим, что температура в России растёт в 2,5 раза быстрее, чем в среднем в мире. Это происходит из-за её географического местоположения.