Государство несет ответственность за нападения собак

Зоозащитники уже 18 лет ждут закона о защите животных, при этом, по их утверждению, государство совершенно не старается хоть как-то изменить ситуацию и урегулировать эту сферу.

В России люди владеют 30 миллионами кошек, сопоставимое число и владельцев собак. Изначально необходимо решать вопрос, как не допускать появления бездомных животных, вводить ответственность владельцев за их выброс на улицу, регистрацию. В первую очередь, необходимо перекрывать каналы появления безнадзорных животных на улице, вопрос отлова должен стоять на предпоследнем месте, отмечает сайт «НСН».

Напомним, что ночью 11 марта 2018 на 19-летнего жителя поселка Курсаково напала стая собак, когда он возвращался домой от железнодорожной станции. От полученных ранений молодой человек умер на месте.