Путин прибыл на митинг-концерт в Севастополе

Владимир Путин прибыл на проходящий в Севастополе митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым». Он приплыл к Графской пристани на катере. Тысячи севастопольцев и крымчан пришли на площадь им. П. С. Нахимова.

Владимир Путин поблагодарил жителей Крымского полуострова за то, что они восстановили историческую справедливость, приняв в 2014 году решение о воссоединении с Россией. Глава государства заявил, что «все вместе мы огромная сила, способная решать большие задачи». Президент подчеркнул, что ему очень приятно находиться в Крыму в этот день. Он напомниk, что Севастополь - город трудовой и боевой славы России.

Мероприятие приурочено к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. На концерте выступят Олег Газманов, «ЛЮБЭ», Денис Майданов и другие известные российские музыканты.

Сегодня Владимир Путин наносит визит в Крым. Он уже посетил Керченский мост и новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Симферополь». Севастополь – последнее место в программе президента.