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Стартовал прием заявок на грантовый конкурс «Зеленая волна»

14 марта 2018, 14:54 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Открывается прием заявок на участие в грантовом конкурсе экологических проектов «Зеленая волна» в 11 регионах России. Благодаря программе активные горожане, волонтеры, а также представители некоммерческих организаций и муниципальных учреждений смогут реализовать свои идеи по озеленению и благоустройству локальных городских пространств: парков, скверов, аллей, бульваров, улиц, дворов и открытых площадок.

В 2018 году конкурс пройдет в Красноярском крае (г. Ачинск и Ачинский район, г. Боготол и Боготольский район, г. Дивногорск, г. Красноярск, г. Назарово и Назаровский район, п. Таежный, с. Тюхтет, Шарыповский район), Волгоградской области (г. Волгоград), Иркутской области (гг. Братск, Тайшет, Шелехов), Кемеровской области (г. Новокузнецк, п. Белогорск), Ленинградской области (г. Боскитогорск), Москве, Мурманской области (г. Кандалакша), Самарской области (пгт. Новосемейкино), Свердловской области (гг. Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск), Республике Карелия (п. Надвоицы) и Республике Хакасия (г. Саяногорск).

Прием заявок будет проходить до 28 марта на электронной платформе http://grants.fcsp.ru. Максимальная сумма гранта на реализацию каждого проекта-победителя составит 50 тыс. рублей. Средства можно направить на приобретение саженцев деревьев и кустарников, а также необходимых для их посадки расходных материалов и инвентаря.

– Конкурс проектов «Зеленая волна» мы проводим второй год подряд. В 2017 году к участию было принято 156 проектов, из которых поддержано 78 инициатив на общую сумму 700 тыс. рублей. В этом году мы учли высокую популярность программы среди горожан и приняли решение сделать конкурс более масштабным. Во-первых, значительно расширили географию, а во-вторых, увеличили сумму грантов с 10 до 50 тыс. рублей. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте: www.fcsp.ru.

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