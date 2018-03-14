На дороге в Крыму гаечный ключ отлетел в лицо пассажира

В Симферополе выброшенный из окна автомобиля гаечный ключ попал в лицо девушке, сидящей в другой машине.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, это произошло на проспекте Победы недалеко от автозаправочной станции, сообщают "Аргументы недели - Крым".

«Ключ разбил лобовое стекло, и от торпеды отлетел в лицо девушке, сидящей на пассажирском сиденье, при всем при этом сзади был ребенок. Девушка не особо сильно пострадала, но ей зашивали веко глаза», – рассказала одна из пострадавших.

В комментариях пострадавшая уточнила, что автомобиль, из которого выбросили гаечный ключ, ехал по встречной полосе.