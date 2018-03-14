Академик РАН рассказал о вкладе Стивена Хокинга в развитие науки

Академик РАН, главный сотрудник Института теоретической физики имени Ландау РАН Алексей Старобинский работал со знаменитым британским ученым Стивеном Хокингом. Сегодня дети физика Стивена Хокинга сообщили о его кончине. Британский физик Стивен Хокинг умер на 77 году жизни

Российской физик рассказал, что успел поработать с Хокингом во время создания теории черных дыр. Старобинский в 1973 году доказал гипотезу рождения частиц во вращающейся черной дыре за счет наличия химического потенциала. По его словам, после этого Хокинг сделал следующий шаг и в 1974 году доказал появление частиц в невращающихся черных дырах, ввел понятие температуры черной дыры. "Это уже чистая квантовая гравитация", – пояснил российский академик, - передает RT.

"Стивен Хокинг был выдающимся ученым. Я бы поставил его в один ряд с Александром Фридманом, создателем фридмановской модели Вселенной. Если брать ученых, нам более близких, то можно сравнить его с Зельдовичем или Гинзбургом", – сказал Старобинский в интервью телеканалу. По его словам, основной вклад Хокинг внес в классическую и квантовую гравитацию, а также космологию. Академик отметил работы Хокинга 1982 года, которые основаны на данных Наффилдовского симпозиума в Кембридже.

Всемирно известный британский физик-теоретик, один из основоположников квантовой космологии Стивен Хокинг скончался в Кембридже в возрасте 76 лет.