Синоптики предупредили: в Москве после 15 часов возможен ледяной дождь
14 марта 2018, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в среду после 15 часов изменятся погодные условия. Синоптики прогнозируют ледяной дождь. Центр погоды "Фобос" сообщил, что в столицу осадки придут с западной стороны, и ближе к полуночи они сменятся мокрым снегом.
Температура воздуха в Москве днем поднимется максимум до плюс двух градусов, - сообщает m24.
По прогнозу синоптиков, поднимется ветер, и местами порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду. В столичном регионе на среду, 14 марта, был объявлен желтый уровень погодной опасности.
Ранее синоптики прогнозировали возвращение морозов. В конце этой неделе, на выходные по ночам подморозит до минус 17 - минус 22 градусов.
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