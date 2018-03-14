Синоптики предупредили: в Москве после 15 часов возможен ледяной дождь

В Москве в среду после 15 часов изменятся погодные условия. Синоптики прогнозируют ледяной дождь. Центр погоды "Фобос" сообщил, что в столицу осадки придут с западной стороны, и ближе к полуночи они сменятся мокрым снегом.

Температура воздуха в Москве днем поднимется максимум до плюс двух градусов, - сообщает m24.

По прогнозу синоптиков, поднимется ветер, и местами порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду. В столичном регионе на среду, 14 марта, был объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ранее синоптики прогнозировали возвращение морозов. В конце этой неделе, на выходные по ночам подморозит до минус 17 - минус 22 градусов.