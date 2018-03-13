В июне в Подмосковье начнется строительство дороги к «Алексинскому карьеру»

Новая автотрасса позволит вывести из Клина лишние потоки автотранспорта, которые обслуживают полигон ТБО и создают неудобства местным жителям.

Разработку проекта планировки территории для строительства подъездной дороги к полигону ТБО «Алексинский карьер» в городском округе Клин завершают в Подмосковье, отмечает сайт «Подмосковье сегодня»

Стоит отметить, что проект планировки должен быть утвержден уже в марте этого года. Подготовку территории планируют начать в апреле 2018 года, строительно-монтажные работы – в июне, а открыть движение должны в апреле 2019 года.