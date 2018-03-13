В июне в Подмосковье начнется строительство дороги к «Алексинскому карьеру»
13 марта 2018, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]
Новая автотрасса позволит вывести из Клина лишние потоки автотранспорта, которые обслуживают полигон ТБО и создают неудобства местным жителям.
Разработку проекта планировки территории для строительства подъездной дороги к полигону ТБО «Алексинский карьер» в городском округе Клин завершают в Подмосковье, отмечает сайт «Подмосковье сегодня»
Стоит отметить, что проект планировки должен быть утвержден уже в марте этого года. Подготовку территории планируют начать в апреле 2018 года, строительно-монтажные работы – в июне, а открыть движение должны в апреле 2019 года.
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