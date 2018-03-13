Где больше собирают за капремонт
13 марта 2018, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]
В Дальневосточном федеральном округе и его регионах зафиксировано больше всего собранных взносов за капремонт. Среди регионов этого округа лидируют Камчатский (93,95%), Приморский (99,91%), и Хабаровский край (91,06%).
По сообщению НСН, общее количество многоквартирных домов Дальневосточного федерального округа, включенных в региональные программы капитального ремонта, составляет 38 816 домов, в которых проживает порядка 3622 тысяч человек.
За несколько лет отремонтировано более 5 тысяч домов. В этом году ремонт будет проходить более чем в 2,8 тысячах домов.
Стоит отметить, что Камчатский край является одним из лидеров среди регионов, где в полном объеме утверждены программы комплексного развития, схемы теплоснабжения и прочие проекты.
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