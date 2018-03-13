Моряки ЧФ досрочно выбирали президента

Экипаж большого десантного корабля «Азов» Черноморского флота досрочно проголосовал на выборах президента Российской Федерации.

Голосование состоялось на одном из избирательных участков в Новороссийске, где в настоящее время находится корабль. Там больше 100 моряков ЧФ отдали свои голоса заранее, поскольку непосредственно в день выборов экипаж будет находиться в дальнем походе, пишут "Аргументы недели - Крым".

Ранее досрочно проголосовали экипажи фрегата «Адмирал Эссен», других кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, которые 18 марта будут выполнять задачи в море.