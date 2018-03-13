Моряки ЧФ досрочно выбирали президента
13 марта 2018, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]
Голосование состоялось на одном из избирательных участков в Новороссийске, где в настоящее время находится корабль. Там больше 100 моряков ЧФ отдали свои голоса заранее, поскольку непосредственно в день выборов экипаж будет находиться в дальнем походе, пишут "Аргументы недели - Крым".
Ранее досрочно проголосовали экипажи фрегата «Адмирал Эссен», других кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, которые 18 марта будут выполнять задачи в море.
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