Скончался соратник Бориса Березовского Николай Глушков
13 марта 2018, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]
О кончине Николая Глушкова, бывшего топ-менеджера "Аэрофлота", подельника предпринимателя Бориса Березовского, сообщил владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев. Кудрявцев опубликовал фото Глушкова и подписал: "Николай Глушков. 1949-2018". Смерть Глушкова подтвердил его адвокат Андрей Боровков.
Предположительно, Глушков умер в Лондоне. Фигурант "Дела "Аэрофлота" скончался на 69-м году жизни, - передает ТАСС.
По данным следствия, в 1990-е Березовский фактически создал в руководстве "Аэрофлота" свое "лобби", внедрив туда людей из подконтрольных структур, - передает РИА Новости. Среди них были первый заместитель гендиректора авиакомпании Глушков. В 1999 году он был привлечен к следствию по "Делу "Аэрофлота", по которому также выдвигались обвинения против Березовского.
В 2004 году Савеловский суд Москвы оправдал Глушкова. В 2010 году друг Березовского получил политическое убежище в Великобритании.
В последнее время, по данным СМИ, Николай Глушков проживал в Лондоне. О причинах его смерти не сообщается.
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