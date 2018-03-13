Скончался соратник Бориса Березовского Николай Глушков

О кончине Николая Глушкова, бывшего топ-менеджера "Аэрофлота", подельника предпринимателя Бориса Березовского, сообщил владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев. Кудрявцев опубликовал фото Глушкова и подписал: "Николай Глушков. 1949-2018". Смерть Глушкова подтвердил его адвокат Андрей Боровков.

Предположительно, Глушков умер в Лондоне. Фигурант "Дела "Аэрофлота" скончался на 69-м году жизни, - передает ТАСС.

По данным следствия, в 1990-е Березовский фактически создал в руководстве "Аэрофлота" свое "лобби", внедрив туда людей из подконтрольных структур, - передает РИА Новости. Среди них были первый заместитель гендиректора авиакомпании Глушков. В 1999 году он был привлечен к следствию по "Делу "Аэрофлота", по которому также выдвигались обвинения против Березовского.

В 2004 году Савеловский суд Москвы оправдал Глушкова. В 2010 году друг Березовского получил политическое убежище в Великобритании.

В последнее время, по данным СМИ, Николай Глушков проживал в Лондоне. О причинах его смерти не сообщается.