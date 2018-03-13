Ученые выяснили, как температура тела связана с ожирением

Проблема ожирения в последние десятилетия приобрела характер пандемии. Испанские ученые сделали неожиданное открытие, проводя эксперимент с реакцией на холод у мышей с генетическим нарушением.

Научно-исследовательская группа университета Сантьяго-де-Компостела (Испания) под руководством Альфонсо Реймундеза проводила эксперимент на мышах с поврежденным геном, отвечающим за реакцию организма на холод. У исследуемых удалили участок ДНК с поврежденным геном. Изначально исследователи предполагали, что мыши, потерявшие чувствительность к изменению температуры, будут расходовать больше энергии в холоде.

Однако выяснилось, что в холодных условиях у мышей развилась бессонница, которую они постоянно заедали. Это приводило к быстрому набору веса у грызунов. Фактически их организм использовал для поддержания температуры тела питательные вещества, поступившие с очередной порцией пищи, а не из жировых запасов организма, пишет РИА Новости.

Исследователи предполагают, что у людей с аналогичными мутациями гена, отвечающего за реакцию на холод, ожирение может развиваться по такому же механизму. Научная работа опубликована в журнале Journal of Neuroscience.