Медики разоблачили самые популярные мифы о раке

Коварство рака внушает людям иррациональный страх, порождающий множество мифов. «Аргументы недели» собрали пять самых популярных заблуждений об этой болезни, которые опровергают медицинские специалисты.

Раком можно заразиться

Далекие от медицины люди склонны сравнивать онкологические заболевания с вирусными, думая, что они протекают по одному и тому же сценарию. Данное предположение неверно. Рак — это перерождение собственных клеток организма, заразиться им от другого человека невозможно, пишет издание «Вокруг света».

Исключениями из правила являются папиллярный рак шейки матки и некоторые виды лимфом. Возникновение этих недугов провоцирует HPV вирус.

Рак – наследственное заболевание

Родственники онкобольных после постановки диагноза нередко начинают опасаться, что в будущем их ждет та же участь. Таких людей можно успокоить: врачи утверждают, что рак по наследству не передается.









Однако у человека может иметься повышенная предрасположенность к некоторым видам онкологических заболеваний. В большинстве случаев это злокачественные опухоли молочной железы и яичников. Поэтому близким пациентов, заболевших раком, рекомендуется чаще проверяться.

Рак – современный недуг

Широко распространено утверждение о том, что рак якобы появился в XX веке. Сведения, собранные учеными, говорят о том, что данная болезнь значительно старше.

Признаки онкологии достаточно часто находят на скелетах людей, живших несколько тысяч лет назад. Кроме того, подробное описание злокачественных опухолей оставили медики Древнего Египта и Древней Греции.

Фармкомпании давно изобрели лекарство от рака, однако скрывают это

Склонные к конспирологии граждане уверены, что лекарство от рака уже давно найдено, однако в аптеки его не пускают. Сторонники теории заговора объясняют это жадностью фармацевтических компаний, которые не хотят терять прибыль от продажи онкобольным пациентам неэффективных препаратов.









Данная гипотеза антинаучна. Рак чрезвычайно гетерогенен, обойтись каким-то одним лекарством при его лечении не удастся.

Рак – это смертный приговор

Это утверждение прочно засело в головах многих людей. Оно не только ошибочно, но и крайне вредно, отмечает сайт worldofoncology.com.

Человек, считающий, что рак является смертным приговором, при появлении настораживающих симптомов боится пойти на обследование. В результате теряется драгоценное время.









Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, процент смертности от онкологических заболеваний, независимо от стадии, составляет всего 46%. Медики называют рак хроническим недугом. Так же, как другое тяжелое хроническое заболевание – диабет – онкология в настоящее время неизлечима, однако грамотная терапия способна значительно продлить жизнь пациенту.