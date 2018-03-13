Компания «Фортум» наращивает объемы загрязнения челябинского воздуха
13 марта 2018, 13:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Замминистра природных ресурсов и экологии России Артем Сидоров рассказал о том, кто же лидер по загрязнению воздуха в Челябинске. Ими оказались Мечел, Фортум и ЧЭМК, причем Фортум единственный, кто не снижает объемы выбросов, а наоборот.
На сайте «Полит74» дана статистика по выбросам в атмосферу за последние годы. Подробнее можно прочитать здесь.
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