В Челябинской области стали меньше мучить животных

Ужесточение уголовного наказания за жестокое обращение с животными дало прекрасный профилактический эффект. Сегодня, 13 марта, депутат Государственной Думы и Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов встретился с волонтерами и зоозащитниками.

- Мы видели, что ни дня не проходило без появления очередных сообщений о фактах насилия над животными, - уточнил парламентарий. - Сейчас эта тема практически ушла из повестки, значит - ужесточение уголовного наказания за жестокое обращение с животными доказало свою эффективность, в том числе став профилактической мерой и останавливая потенциальных преступников от насилия над животными.

Парламентарий добавил, что помимо ужесточения наказания важно воспитывать подрастающее поколение в духе гуманизма. И подчеркнул, что с доброго отношения к животным начинается доброе отношение к самому себе и окружающим.

Кроме того, Владимир Бурматов рассказал о старте нового проекта помощи приютам для бездомных кошек и собак. Первыми волонтерами вызвались ученики школы №141. Буквально за неделю они собрали 100 килограмов корма, несколько мешков теплых пледов и одеял для собак и даже построили несколько больших будок. В них теперь живут собаки, которые пострадали от рук человека.



- У нас в приюте есть собаки, которых мы находили в состоянии шага от смерти, в том числе по вине живодеров, - уточнила глава приюта для животных «Хатико» Екатерина Ковалишина. - Конечно, мы поддерживаем ужесточение наказания за издевательства над животными, считаем это правильной мерой, как и инициативу Владимира Бурматова привлекать школьников в качестве волонтеров к помощи приютам. Мы видим, что ребята приходят к нам с горящими глазами, для многих из них это - исполнение мечты.