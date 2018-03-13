Красноярской музыкальной школе присвоили имя Хворостовского
13 марта 2018, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]
Детская музыкальная школа №4 города Красноярска, где в свое время учился легендарный оперный певец Дмитрий Хворостовский, получила право называться его именем.
Решение о присвоении музыкальной школе №4 имени Дмитрия Хворостовского было принято сегодня на заседании Горсовета Красноярска. Оперный певец Дмитрий Хворостовский – самый известный выпускник этой музыкальной школы.
Школа была открыта в Красноярске в 1856 году. За годы своей работы она выпустила 2 000 учеников. Ранее имя Дмитрия Хворостовского было также присвоено красноярскому театру оперы и балета, сообщает ТАСС.
Легендарный оперный певец Дмитрий Хворостовский, уроженец Красноярска, скончался в 2017 году после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Его прах, согласно завещанию, разделен на две части, одна из которых захоронена в Москве на Новодевичьем кладбище, а вторая – в Красноярске.
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