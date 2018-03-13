Минобороны получило первый модернизированный самолет Ил-76МД-М

Тяжелый транспортный самолет Ил-76-МД-М успешно прошел цикл приемо-передаточных испытаний после глубокой модернизации. Первая машина передана Минобороны РФ.

Модернизированный самолет получил новый пилотажно-навигационный комплекс, соответствующий современным требованиям и правилам полетов. Также в ходе модернизации самолету заменили светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование. Обновление коснулось и двигателя Д30-КП, что позволило увеличить летный ресурс самолета на 15 лет.

Первый серийный образец Ил-76-МД-М уже находится на одной из баз военно-транспортной авиации ВКС России, сообщило РИА Новости.

Работы по глубокой модернизации тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76-МД и самолетов-заправщиков Ил-78-М начались в августе 2013 года по заказу Минобороны РФ. Модернизация обеспечила современные средства навигации и связи, замену устаревшего оборудования и продление срока службы самолетов.