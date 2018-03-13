Найден способ борьбы с особо агрессивным раком
13 марта 2018, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]
Шведским исследователям удалось определить принцип терапии одной из самых агрессивных форм рака молочной железы, трудно поддающейся лечению.
По статистике, до 15% случаев заболевания раком молочной железы проявляют устойчивость к лечению методами гормональной терапии. Речь идет о случаях, когда новообразование состоит из переродившихся клеток соединительной ткани. Такие мутации особо агрессивны и часто рецидивируют.
Научные сотрудники шведского Университета Лунда выявили, что в случаях с неблагоприятным прогнозом в тканях присутствует фактор роста PDGF-CC, способствующий формированию резистентности к гормональной терапии. Блокирование этого фактора с применением специфического препарата позволяет вернуть клеткам чувствительность к лечению, сообщает Lenta.ru.
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