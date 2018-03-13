Найден способ борьбы с особо агрессивным раком

Шведским исследователям удалось определить принцип терапии одной из самых агрессивных форм рака молочной железы, трудно поддающейся лечению. Ученые назвали основную причину развития особо опасного рака

По статистике, до 15% случаев заболевания раком молочной железы проявляют устойчивость к лечению методами гормональной терапии. Речь идет о случаях, когда новообразование состоит из переродившихся клеток соединительной ткани. Такие мутации особо агрессивны и часто рецидивируют.

Научные сотрудники шведского Университета Лунда выявили, что в случаях с неблагоприятным прогнозом в тканях присутствует фактор роста PDGF-CC, способствующий формированию резистентности к гормональной терапии. Блокирование этого фактора с применением специфического препарата позволяет вернуть клеткам чувствительность к лечению, сообщает Lenta.ru.