Трудных подростков займут куклотерапией
12 марта 2018, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]
Новую методику работы с трудными детьми - куклотерапию внедрили в Кемеровском СИЗО-1. Сегодня несовершеннолетние обвиняемые делают под руководством педагога фигурки из пеньки.
Как пишет ОТР, большинство подростков попали в СИЗО за кражи, угон машин и драки. Эти дети часто агрессивны. Процесс изготовления кукол успокаивает их, делает более уравновешенными. Психологи, которые внедрили новую методику, считают, что такие движения руками помогают не только развить самоконтроль, но и даже выйти из депрессии. Как правило, подростки сначала воспринимают занятия с иронией, но постепенно втягиваются в работу и даже начинают получать от неё удовольствие.
Отметим, что куклотерапию применяют в реабилитационных центрах Астрахани, Перми и Владивостока. Там лечат от наркотической зависимости и даже игромании не только подростков, но и взрослых людей.
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