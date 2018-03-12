Горячий ТОП региональных новостей

Газета «Аргументы недели» подготовила первый весенний обзор актуальных региональных новостей. Следите за событиями нашей большой страны на сайте argumenti.ru.

В ЯНАО проходит кампания по вакцинации северных оленей. Первые четыре бригады отправились из Нового Уренгоя и Тазовского навстречу друг другу. Первые прививки животным ветеринары начнут ставить в районе Ямбурга. В марте специалисты намерены привить около 50 тысяч голов животных от самых различных заболеваний. Оленям поставят прививки от сибирской язвы и бруцеллеза. Подробнее читайте на сайте vestiural.com

На прикорневом участке Куршской косы завершены работы по берегоукреплению. К ремонту приступили в ноябре прошлого года. В результате восстановлено берегозащитное сооружение, которое было частично разрушено и повреждено штормами за последнее десятилетие. На эти цели затрачено почти 4 миллиона рублей из средств областного бюджета, пишет НИА-Калининград.

Тело погибшего в авиакатастрофе в Сирии уроженца Кировской области 9 марта передали родственникам. 39-летний майор Вячеслав Микрюков, окончил Дальневосточный военный институт. В начале 2000-х был направлен в Елань Свердловской области, где служил около 7 лет. Затем семья переехала в Карачаево-Черкессию, откуда Вячеслава Микрюков три месяца назад отправился в свою вторую служебную командировку в Сирию. Авиакатастрофа российского Ан-26 в Сирии произошла 6 марта около 15 часов. Предварительная причина трагедии — техническая неисправность воздушного судна. Об этом читайте на сайте Новый Вариант.

Новосибирец выжил после падения с 8-го этажа. Мужчина приземлился в сугроб и отделался переломом бедра. На место прибыли врачи «скорой помощи» и госпитализировали новосибирца в больницу. Об этом пишет НДН.инфо.

В Пензенской области с 16 по 18 марта пройдет первенство по прыжкам в воду. Соревнования пройдут среди нескольких возрастных групп — А (16−18 лет), В (14−15 лет), С (12−13 лет), D (10−11 лет), Е (9 лет и моложе), сообщает пресс-служба регионального минспорта. По итогам этих состязаний будет скомплектована сборная команды Пензенской области для участия в первенстве России, пишет Пенза-Пресс.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в понедельник в Тихом океане у восточного побережья Камчатского полуострова. Об этом сообщила Геологическая служба США. По ее данным, эпицентр стихии находился в 156 км к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 27,7 км. Подробности читайте на сайте Полуостров-Камчатка.

МЧС предупреждает самарцев об опасности весеннего льда. Весенний лед очень коварен, солнце и туман задолго до вскрытия водоемов делают его пористым и рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. Такой лед в определенных местах не способен выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных средствах. Портал samaratoday.ru напоминает: если среднесуточная температура воздуха держится выше 0 градусов более трех дней, то прозрачность льда снижается на 25%. А когда талая вода на льду исчезает, тогда лед становится по-настоящему опасен, он превращается в рассыпающиеся сосульки.

На 1000 ставропольских мужчин по статистике 1146 женщин. В среднем на каждые сто новорождённых девочек на Ставрополье приходится 104-108 мальчиков и до 14 лет их доля выше, чем девушек. В целом в крае на 1000 мужчин приходится 1146 женщин. В общей численности женщин преобладают (59,4%) горожанки. Средний возраст жительницы Ставропольского края - 37 лет. Средняя продолжительность жизни женщин в 2017 году составила 78,4 года, на 8,8 года дольше, чем средняя продолжительность жизни мужчин. Ставропольчанки, как и все женщины, стремятся создать семью, становятся заботливыми и любящими жёнами и мамами. В 2017 году в зарегистрированный брак вступили 16,9 тысячи женщин, уточняет Ставропольский репортер.

На трассе М-10 в Тверской области водитель большегруза врезался в забор, уснув за рулем. ДТП случилось 12 февраля в 4:00 утра на 114 километре трассы М-10 Конаковского района Тверской области. Там 34-летний водитель фуры Scania уснул за рулем во время движения, врезался в разделительное ограждение, вылетел в кювет и въехал в забор. В результате происшествия мужчина получил различные травмы, сообщает портал Афанасий-бизнес.

Студентка 1 курса Института истории и государственного управления БашГУ Эльмира Шаихова завоевала корону «Мисс Башкортостана». В качестве главного подарка она получила тур в Европу. 15 красавиц приняли участие в финале конкурса, сообщает пресс-служба мэрии Уфы. За корону победительницы боролись девушки из семи городов и шести районов республики в возрасте от 16 до 22 лет. Об этом пишет портал u7a.ru.