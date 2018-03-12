РПЦ: слова армянского священника о Благодатном огне останутся на его совести
12 марта 2018, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]
В РПЦ прокомментировали слова армянского священнослужителя о реальном происхождении Благодатного огня. На данную тему высказался глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.
По его словам, публичные сомнения в истинности, которые высказал Самуил Агоян, являются ненужными и неправильными. Волков подчеркнул, что подвергать сомнению такое явление как сход Благодатного огня, которого ждут ежегодно миллионы людей, нехорошо.
Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на данные РПЦ, ко всему в этом мире можно относиться скептически, однако громко обсуждать темы, которые являются важными для верующих, не стоит. Волков добавил, что эти высказывания останутся на совести армянского священнослужителя.
Отметим, что Агоян заявил – Благодатный огонь зажигается от самой обычной лампады. Он также подчеркнул, что Бог действительно творит чудеса, однако не делает этого для развлечения людей.
Эксклюзивное видео: Милонов о предательстве Собчак памяти отца
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Впервые в истории Благодатный огонь доставили в США из России