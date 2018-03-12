Экс-депутат Госдумы с пистолетом в руках сорвал футбольный матч

Экс-депутат Государственный думы, российский предприниматель Иван Саввиди выбежал на поле во время матча чемпионата Греции по футболу с пистолетом и устроил судье бандитские разборки в духе 90-х.

Дело в том, что Саввиди еще и владелец греческого футбольного клуба ПАОК, и бизнесмен не стал сдерживать эмоции после того, как арбитры не засчитали его команде гол из-за офсайда. Бизнесмен вел себя агрессивно и набросился на судью, пообещав ему конец карьеры, сообщает РБК.

Матч пришлось остановить, а разбушевавшегося россиянина увели с поля охранники. На тот момент счет между ПАОК и АЕК был 0:0 Афинская команда АEК отказалась доигрывать матч из соображений безопасности. Через два часа после окончания матча забитый ПОАК гол чудесным образом все-таки был засчитан, написал портал Goal.