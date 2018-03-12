Женщин сажают в советы директоров по закону

Мужчины идут в декретные отпуска, женщины – в советы директоров крупных компаний. Идеи гендерного равенства всё больше занимают Запад. 10 лет назад в Европе впервые был принят закон о регулировании количества женщин, входящих в советы директоров компаний. К чему это привело?

Нет женщины – нет компании

Пионером стала Норвегия. Именно здесь в 2008 году был принят закон о гендерном квотировании в советах директоров. Согласно ему, любая компания, присутствующая на фондовом рынке, в обязательном порядке должна иметь в совете директоров не менее 40% женщин. При несоблюдении этого соотношения, компания подвергается процедуре упразднения. Такое решение вызвало неординарную реакцию акционеров и спровоцировало протесты, однако, позиция властей по данному вопросу была непоколебимой.

Компании получили определенное время на реализацию проекта гендерного квотирования. Уже в 2012 году процент женщин, входящих в советы директоров, составил более 8%. Позднее опыт своих северных соседей переняли и другие страны Европы: свыше десяти в течение пяти лет. Так, во Франции или Бельгии, компании, которые не отвечали определенным на государственном уровне требованиям, в сфере гендерного квотирования, попадают на достаточно серьезные штрафы или попросту подлежат расформированию Другие страны Евросоюза исповедуют более мягкую позицию в данном вопросе. К примеру, в Нидерландах или Германии, за несоблюдение гендерных требований компаниям не грозит расформирование. В Великобритании в свою очередь, вообще не используется система наказаний, а гендерное квотирование является всего лишь рекомендацией.

Хуже не стало

Несмотря на разные подходы в реализации, квотирование приносит результаты. На сегодняшний день процент женщин, входящих в советы директоров различных компаний, значительно вырос. В странах с жестким наказанием за несоблюдение установленных квот - до 30-40%. В Великобритании, где квотирование не является обязательным условием, - до 27%. В Соединенных Штатах Америки, где процедура принудительного гендерного квотирования не применяется в принципе, этот показатель достиг 20%. Нужно отметить, что ряд норвежских компаний добровольно решили покинуть фондовую биржу, чтобы не участвовать в разработанной программе квотирования.

Согласно проведенным исследованиям, внедрение гендерного квотирования никак не отразилось на экономических показателях компаний. Так, исследования проведенные экспертами в Италии показали, что в большинстве случаев женщины, попавшие в советы директоров компаний после введения квот, оказались значительно эффективнее мужчин, занимавших эти должности до них.

Кто у руля?

Впрочем, увеличение процента женщин в советах директоров вовсе не означает, что они занимают кресло председателя. Согласно последним данным, в той же Норвегии, женщины занимают руководящие посты всего лишь в 7% компаний, во Франции этот показатель намного меньше – 2%. На сегодняшний день даже в развитых государствах основой высшего руководящего звена являются мужчины – порядка 90%. Средняя зарплата мужчин и женщин по-прежнему сильно отличается. Обусловлено это тем, что именно мужчины занимают большую часть высокооплачиваемых должностей. И, несмотря на введение гендерных квот, женщины, входящие в советы директоров компаний, пока не в силах изменить сложившуюся ситуацию.