Кандидат в президенты России Ксения СОБЧАК удивилась ответу главы МИД Украины Павла КЛИМКИНА на ее письмо с просьбой разрешить посещение Крыма.

Об этом она написала у себя в Instagram. СОБЧАК напомнила, что тот отказал в ее просьбе, обвинив телеведущую в «политической шизофрении», пишут "Аргументы недели - Крым".

«Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе «сам такой», но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами», – сообщила она.

СОБЧАК отметила, что планируемая поездка не носит характера предвыборной агитации. Кроме того, кандидат вообще не ведет в Крыму предвыборной кампании.

Напомним, Ксения СОБЧАК обращалась в украинское посольство за разрешением посетить Крым с гуманитарной миссией. Однако Павел КЛИМКИН ответил, что считает «политической шизофренией» поездку на полуостров для «ведения нелегитимной кампании» накануне выборов.