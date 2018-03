Опубликовано видео перехвата НЛО американскими истребителями

В Сети появилось видео перехвата НЛО американскими истребителями. Как сказано в комментариях к ролику, запись была сделана пилотом истребителя F/A-18 Hornet ВВС США в 2015 году у восточного побережья Америки на высоте 7,5 тысячи метров. Но только сейчас компания To the Stars Academy of Arts and Science смогла его обнародовать.

Из переговоров пилотов стало ясно, что они пытаются догнать некий объект овальной формы, летящий над поверхностью воды. Они сообщили командованию, что ничего подобного никогда не видели, им удалось взять на прицел НЛО только с третьей попытки. По их словам, объект на большой скорости удалялся и вскоре видимый контакт с ним был полностью потерян.

Это не первый случай столкновения военных с неопознанными объектами. Несколько лет назад пилоты ВВС США также пытались перехватить движущийся в небе объект, но он двигался с запредельной скоростью, недоступной земным технологиям.