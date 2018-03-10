Путин: "Я видел фотографии свои, где я скачу на медведе"
10 марта 2018, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин в интервью NBC рассказал о своих фотографиях. Глава российского государства отвечая на вопрос ведущей телеканала NBC Меган Келли об отношении к своим фотографиям без футболки во время отпуска, сказал, что у него много разных снимков, в том числе в рабочей атмосфере. Но как он отметил, рабочие никому неинтересны.
По словам Путина, он видел коллажи, на которых изображён скачущим верхом на медведе. "Я видел фотографии свои, где я скачу на медведе, но я никогда не скакал на медведе. Но такие фото существуют", — цитирует президента РИА Новости.
"Я расслабляюсь. У меня много фотографий в рабочей атмосфере, но никто ими не интересуется", - отметил Путин.
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