Врачи назвали убивающие зрение продукты

Неправильный рацион питания может негативно сказаться на зрении, заявили медики. Специалисты посоветовали не злоупотреблять кофе, солью, мучными и макаронными изделиями, сладостями, а также спиртными напитками.

Из данных медицинских исследований, приведенных порталом sportobzor.ru, следует, что причиной близорукости способен стать обычный хлеб. Он содержит крахмал, повышающий уровень инсулина. Это приводит к уменьшению количества связующего белка, необходимого глазному яблоку.

Ранее ученые назвали продукты, которые могут помочь выйти из депрессивного состояния. В составленном исследователями списке, в частности, фигурируют свежие овощи и фрукты.