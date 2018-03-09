Врачи назвали убивающие зрение продукты
9 марта 2018, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]
Неправильный рацион питания может негативно сказаться на зрении, заявили медики. Специалисты посоветовали не злоупотреблять кофе, солью, мучными и макаронными изделиями, сладостями, а также спиртными напитками.
Из данных медицинских исследований, приведенных порталом sportobzor.ru, следует, что причиной близорукости способен стать обычный хлеб. Он содержит крахмал, повышающий уровень инсулина. Это приводит к уменьшению количества связующего белка, необходимого глазному яблоку.
Ранее ученые назвали продукты, которые могут помочь выйти из депрессивного состояния. В составленном исследователями списке, в частности, фигурируют свежие овощи и фрукты.
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